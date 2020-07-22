新冠肺炎：灣仔入境事務大樓1名高級入境事務助理員確診

今日（7月22日）傍晚，入境事務處得悉一名管制支援組的女高級入境事務助理員獲通知確診2019冠狀病毒病。

該名確診人員於灣仔入境事務大樓14樓‬負責後勤工作，該樓層並不是公眾樓層，不對外開放。她最近一次上班日期為7月8日。其後因另一名在同一組别工作的高級入境事務助理員在7月13日確診2019冠狀病毒病，她所以與其他相關人員接受病毒測試，並在今日（7月22日）傍晚獲衞生防護中心通知確診。該名人員的工作地點，包括所有公共設施，除已在7月13日按衞生防護中心指引，即時作出全面清潔及消毒外，入境處亦安排在相關樓層於翌日再作全面清潔及徹底消毒。

至於當時已接受病毒檢測的相關人員，除今天確診的一位女職員外，衞生防護中心確認已有檢測結果的全是呈陰性，仍有極少量未完成檢測的樣本，入境處會積極與衞生防護中心跟進檢測結果。

該確診人員與另外兩名早前確診入境處人員雖於同一樓層工作，但負責不同職務，因此他們並沒有直接接觸。

她最近沒有外遊紀錄，執行職務前探測體溫正常，工作時亦一直遵守防疫措施。目前，衞生防護中心正嘗試了解她的感染原因及有否密切接觸人員。入境處會積極配合中心的檢疫措施。