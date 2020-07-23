何志平專欄：還看今朝！

何志平指不要再哭泣過去的疼痛，不要再慶賀陶醉在昨天的亢奮裏。

「俱往矣，數風流人物，還看今朝」出自毛潤之寫於1936年的《沁園春•雪》。當時他率長征部隊到陝北，在清澗縣，攀到白雪覆蓋的鎖嶺上，視察的不僅是千里冰封的北國風光，更是長城內外，大河上下，山原晴日，如此多嬌的江山大地。有感於天地間之無限大氣，繼而為古聖今賢之功過而感融，便舒然地在字裏行間展露了扭轉乾坤的氣魄，和洞悉時空的情懷。

「還」，是叫我們再等一等，不要急，不要立刻下定論作結。「看」，是要了解誰在看。除了你我在看，歷史也在看，後來世代也在看。「今」，是現在當下目前，更是因為有你我而存在的世代。有你我才有「今」，有我們才有「現在」。作古了便成為歷史故事，過去的就是鴻爪陳迹。「朝」，可不但是一天朝夕的意思，更是一代人物的朝代，是歷史洪流中的一個灣，一陣喘息。

但整句話的關鍵是在「今」的一個字：是代表我們當下的一生，現世的一個年代。

而「看」，是叫我們對自己的一生，對自己的年代負責！

世界上不同的民族，不同的文明，有着不一樣的時間觀念。我們都說德國人、日本人很守時。英美等人次之；拉丁文化的又次之；南亞地區的又更次之。這不是跟種族拉上關係，而是與文化風俗傳統有關。

中國文化裏的時間觀念又是怎樣的呢？中國傳統是非常的重視時間的，因而以時間為基本價值，甚至與權力地位掛鈎而顯示它的重要性。不是嗎？安排活動時，小職員提早先到場地做好準備，中層人士定點到場恭候迎接嘉賓，主禮大人物姍姍來遲，待眾人都到齊，一切都準備好了才出現！時間就是價值，就是地位，就是權力。

中國人的歷史觀也是這樣的宏觀浩蕩的，五千年的文明背後便是流水的光陰，潮起潮落的星辰替換，人才的輩出興替，朝代的衰榮更換。

邵雍的元會運世，是以世紀為單元，三十年為一代的單位的大境界。思維放得很長，眼光看得很遠，不像一般的西方文化和國情，政客們都是看着一個任期來辦急功近利的事，眼光目標是以三數年一屆任期為段落。

坊間有這樣的一個故事：七十年代，到訪的一個美國人物，宴席間問我們的總理：對法國大革命有怎樣的看法。總理回應：太早下結論了吧！

回看我們在這的一輩，都是不斷的緬懷過去，活在昨天的影子裏，擺不脫的回憶，摔不掉的過去。老是埋怨誰搬動了我的乳酪，而不是坐言起行的去另尋香腸或麵包。

歷史可以為鑑，往事就是經驗，但不要把過去的故事成為今天的包袱，明天的負擔。

光陰一去不回頭，時間永遠都是向前走的。不要再哭泣過去你疼痛，也不要再慶賀陶醉在昨天的亢奮裏。

年輕的你我，向前看，往直走，從新的一天再出發。讓我們對自己的一生負責，為我們這一代寫下新篇章。

俱往矣，數風流人物，還看今朝！