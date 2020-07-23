的士司機控訴　政府補貼被車主瓜分

的士司機防疫津貼漏洞多，遇無良車主隨時補貼變倒貼！疫情嚴重打擊運輸行業，政府動用防疫抗疫基金補貼的士司機，惟司機申請時需向運輸署提交車主簽署的聯署聲明，證明開工日數達到申請要求。有司機反映，車主利用此政策，要求瓜分司機補貼，甚至要司機續租其的士才肯簽署。運輸署接獲8宗相關投訴，工會批評政府遲遲未堵塞漏洞，要求加強監管。

防疫抗疫基金為每名合資格常規的士司機提供每月6000港元補貼，為期6個月，首輪4至6月的補貼已於6月17日開始接受申請。在申請政策上，司機須向運輸署提供所申請補貼期間的有效租車協議或司機及車主聯署聲明，以證明其租賃及駕駛的士日數符合申請資格，而聯署聲明必須由的士牌照登記車主及申請人簽署作實。

有夜更的士司機向東網苦訴，因疫情反覆，已有多名同行確診，工作時又要擔心疫情，又苦無生意，生活舉步維艱，故本月起打算不再續租的士。不過，他指車主知道後，竟稱若不續租的士，便不會幫他簽署首輪補貼的聯署聲明，疑威脅該名司機要繼續續租其的士。該名司機在4至6月均有開工，符合申領補貼資格，直斥車主「好離譜！」

港九勞工社團聯會副主席儲漢松說，有的士司機向工會反映，車主要求與司機對分一半補貼，才願意交出租車證明，同樣情況在旅遊巴的補貼上亦能見到。他指早前已去信政府，要求堵塞漏洞，惟遲遲未見當局回應；該些灰色地帶容易被無良僱主利用去剝削勞工，促當局加強監管，有投訴要盡快跟進。

運輸署回應說，開始接受申請至今共收到8宗個案，指車主要求索取部分補貼或要求司機續租的士才願簽署聲明，該署正跟進個案，並呼籲車主與司機合作，讓他們可盡快提交申請，共度時艱。截至7月17日，該署共收到約22300宗的士補貼申請，至今已發放1752萬港元補貼。