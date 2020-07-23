東方日報A1：美突關閉休斯敦華領館　華誓報復閂武漢美領館

中美緊張關係持續升溫，中國駐美國德州休斯敦總領館周二有人在建築物範圍內焚燒機密文件，發生火警；中國外交部翌日證實華府要求中方於周五關閉休斯敦總領館，斥責美方蠻橫無理，警告會作出正當和必要反應。美國國務院稍後發聲明確認行動，稱目的是保護美國知識產權及公民私隱。英媒則引述消息指，中方考慮關閉美國駐武漢總領館作報復。此外，港股及人民幣匯價即應聲下跌。

休斯敦警方於當地時間周二晚上八時廿分左右，接獲附近居民通報，有人在位於蒙特羅斯地區的中國總領館院子內燒文件。現場片段可見，院子內有多個打開的垃圾箱和容器冒出火光和小量濃煙，有人把東西扔在其中，外面也嗅到焦味。

數十名消防及應急人員到場後，總領館人員不准他們進入，而火勢不久後被撲熄。一名目擊者表示：「你可以嗅到燒紙張的味道，但所有消防員只是包圍着該建築物，沒法內進。」美國要求中方關閉總領館的消息最初由警方傳出，其後中國官媒亦指美方要中方在七十二小時內關閉休斯敦總領館。

中國外交部發言人汪文斌周三回應指，美方周二突然要求中方關閉駐休斯敦總領館，形容是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。他表示，中方對此予以強烈譴責，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則將作出正當和必要反應。

汪文斌指摘，美國政府近來不斷向中方甩鍋推責，進行污名化攻擊，無理刁難中國駐美外交領事人員，恐嚇、盤查甚至是無端拘押中國留學生；形容美方單方面限時關閉中國駐休斯敦總領館，是美對華採取前所未有的升級行動。他又反駁美方聲稱美中關係不對等的指控，暗批美方才是干涉別國內政，搞滲透、搞對抗的國家。

其後，美國國務院發言人奧塔格斯證實美方行動，聲稱目的是保護美國知識產權及公民私隱。她續指，維也納公約列明外交官必須尊重派駐國的法律及規則，有義務不干預該國內政。她強調，華府不會容忍中國破壞美國主權及恐嚇美國人民，就如美方沒有容忍中方的不公平貿易行為。

美國國務卿蓬佩奧稍後回應時，未有再就要求關閉駐休斯敦的中國總領事館提供更多詳情，但他指︰「我們對中國共產黨的行動有清晰期望，若他們沒有遵循，我們就會採取行動，保護我們美國國民、我們的國家安全以及經濟和就業。」

國務院發言人另外發出聲明，指中國多年來從事大量非法間諜和影響力行動，行動的規模和範圍在近年明顯加強。助理國務卿史迪威指，休斯敦總領館是中國在美國進行顛覆活動的中心、解放軍公開及暗中派學生到美國學習技術提升經濟等各方面競爭力；而中國一些在美的科學盜竊行為，可能和竊取新冠病毒有關。共和黨參議員魯比奧表示，中國領事館作為間諜活動樞紐，需予以七十二小時關閉通牒或拘捕。

中國官媒形容，美國的舉動是中美關係史上前所未有的，表明雙邊對抗已嚴重升級。有專家受訪時指出，在沒有任何徵兆的前提下要求一個國家的使館限時關閉，是外交史上和中美關係史上是史無前例的，也會給中美關係帶來建交以來的最大考驗；另有學者認為，從事件可以看出，美國政府內部有一些人已經鐵了心要跟中國搞「新冷戰」。另官媒社交網投票顯示，多數網民支持關閉美國駐香港總領事館。

與此同時，中國傳媒昨日引述權威消息報道，位於華盛頓的中國駐美國大使館簽證處周一接連收到同一個不明號碼的滋擾電話，來電人士是一名男子，模仿爆炸聲音後掛斷電話。報道又指，中國駐美大使館曾在三月廿一日收到死亡威脅郵件，近期收到的手寫及打印辱罵信件也急劇增加，內容涉及攻擊中國共產黨及新冠病毒等，中國駐美使領館已加強保安措施。

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