港區國安法：港府駁斥歐盟報告　籲勿對特區事務指手劃腳

針對歐盟公布香港政經發展年度報告，指香港自去年以來在自治、穩定及自由等方面存在嚴峻挑戰，且在今年進一步升級，歐盟對此不會袖手旁觀並會採取行動。港府今日(23日)凌晨作出回應，重申香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個在「一國兩制」下享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域。雖然特區政府在過去23年利用《基本法》相關條文處理對外事務及拓展雙邊和多邊關係，包括與歐洲聯盟在貿易與金融以至教育與文化的廣泛領域開展合作關係，但特區的事務屬中國的內部事務，任何其他國家都無權直接或間接干預該等內部事務。

特區政府不能認同報告內就香港實施「一國兩制」的評論。有關對香港特區的高度自治、香港巿民享有的合法權益和自由被削弱的關注完全毫無根據。發言人指出：「報告似乎聚焦於在港企業面對的政治壓力和干預有所增加，但卻忽略了不少企業因為支持中國或政府的見解，而被暴徒針對性地破壞。」重申集會和遊行的權利和自由並非絕對，並可因例如公共秩序的需要經法律加以限制。

發言人續指；「報告中提到去年區議會選舉『和平』地進行。實情是在選舉日前，包括有候選人在內的人士受到襲擊及財物受到毀壞。執法機關正跟進調查該次選舉涉及違法行為的投訴。此外，「報告中提及個別國家或議會推出針對香港的措施或法案。這些行徑公然違反國際法，並不符合香港居民和我們的雙邊夥伴的利益。」港府呼籲歐盟成員國務實理性，以雙方互惠關係為重。