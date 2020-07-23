美關中國休斯敦領館　華駐美大使館批評對中方發起政治挑釁

美國日前突然要求中國在本周五（24日）下午4時前，關閉中國駐美國德州休斯敦總領館，中國駐美國大使館在香港時間周四（23日）凌晨發表聲明，指該行為是對中方發起的政治挑釁；美方所的用的藉口牽強附會，完全不成立，可謂「欲加之罪，何患無辭」。聲明又提到，美駐華的使領館數及外交人員數量遠多於中方，奉勸美方不要搬起石頭砸自己的腳。

聲明指出，中國一貫堅持不干涉別國內政，包括駐休斯敦總領館在內的中國駐美使領館，始終根據《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》規定在美履職，致力於促進中美兩國的交往合作，增進兩國人民互相了解和友誼；而中方亦根據相關公約，為美駐華外交機構和人員履職提供便利。

但美國在去年10月和今年6月，先後兩次對中國駐美外交人員無端設限，又多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品。同時，美方在本次事件中的指控毫無根據，純屬無稽之談。中方對此強烈譴責、堅決反對，同時敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則，中方必將作出正當和必要反應。

另外，由於近期美方肆意對中國污名化和煽動仇視，導致中國駐美使館已經不止一次收到針對中國駐美外交機構和人員安全的威脅。中國外交部發言人華春瑩周四在twitter貼文，指中國駐美大使館早前收到炸彈和死亡恐嚇。