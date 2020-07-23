網民熱話：老翁行商場唔戴口罩　火爆阿叔指罵推撞教訓

本港新冠肺炎疫情嚴峻，加上法例已經強制在公眾地方必須戴口罩，為己為人戴口罩外出是負責任表現。近期有不少市民因口罩問題引發口角，有網民日前目擊一名老翁未有戴上口罩在商場行走，惹起中年阿叔不滿，不斷指罵並推撞，有網民認為即使有人不戴口罩，亦不應「郁手郁腳」。

網民周一（20日）將衝突片段上載到Facebook群組「將軍澳主場」，片段開始，該名阿叔在油塘一商場邊行邊指罵一名未有戴口罩老翁，斥責對方「播毒」，「Ｘ家剷，惹到香港咁」，期間更多番動手，以手踭推撞對方。老翁被推後險些跌倒在地，期間未有出手還擊，但就指阿叔是「蠢人」、「我唔會郁你嘅」。

老翁一直向商場出口走去，而中年男子一路尾隨並繼續催促老翁戴上口罩，老翁向對方稱，「我80歲啦！」中年男子立即反駁，「80歲又點啊？恃老賣老」。雙方離開商場後中年男子離去，有街坊似不值老翁所為高聲斥責，「你唔戴口罩，就咪話人哋啦」。

有網民認為政府已經向市民派發口罩，沒有理由不戴口罩出街，「被人指罵都是咎由自取」、「我先18歲，我仲想要活多70年」。不過亦有網民指，就算老翁不戴口罩，阿叔也不應該推撞對方，「打人點都唔啱，如果推落去佢唔小心跣低咗，死咗你就係誤殺」。

網民有話說

Tiffany Hui：唔戴口罩就祝佢長命百歲百病纏身

Protrek Casio：喺商場都有冷氣啦，戴罩唔焗，仲有咩理由唔載！

Linny Tsang：雖然係個阿伯唔啱，但係如果阿叔推個阿伯唔小心整親佢，阿叔水洗都唔清。唉，最好唔好動手。

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