專家批口罩令擴至室內公共地方效力低　倡研全面禁堂食

政府今(23日)起要求市民在室內公共場所、公共交通總站及轉乘處都必須戴口罩。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷認為現時疲情嚴峻，惟擴大「口罩令」範圍用途不大，呼籲政府倒不如再加強防控措施，如全面禁止食肆堂食等。

曾祈殷在一個電台節目中表示，本港不明源頭的確診個案持續上升，擔心代表社區繼續存在隱形傳播鏈，政府應加強追蹤，以及考慮強化現有防疫措施。他提出將措施「去盡」一點，短痛比長痛好，如全面禁止食肆堂食，包括早、午餐，提高公務員在家工作的百分比，讓私人公司倣效。因為現時疫情嚴峻，措施或可令疫情緩和。他又指疫情面臨「爆煲」，即若公立醫院一二線隔離病床、檢疫中心都已飽和，社區政府應開始考慮「禁足令」，當中以隔離中心佔有率為重要指標，但若實施「禁足令」，要先預留時間讓市民作出準備。不過他又指，在家隔離或會產生隱形傳播鏈風險，認為會有兩難情況，都是當局要考慮的因素。

對於政府今擴大「口罩令」的範圍，曾指需要約兩星期才可見成效，但指大部分市民早有戴口罩意識，認為作用未必明顯，指有關措施只屬象徵意義。