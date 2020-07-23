確診病例未見幾何上升　許樹昌促港府盡快訂購疫苗

本港近日持續錄得單日逾百宗確診及初次確診病例，政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，不知道第三波疫情何時見頂，但近日的確診病例沒有呈幾何級上升，料港府的防疫措施開始見效。不過，他認為防疫工作應優先考慮訂購疫苗，因現時全球都在競爭，本港要買齊700幾萬劑有困難，必須及早行動。

許樹昌在一個電台節目中表示，政府若要進一步加碼推出防疫措施，或要考慮酒樓全日不准堂食，因受感染的食客在食肆消費時，若除口罩進食、交談甚至唱歌，飛沫很可能會沾在牆身和檯面，如果沒有進行消毒，病毒有機會在這些食肆的設施上存活3天。不過，他亦指近日確診數字沒有幾何上升，防疫措施開始見效。

許又稱，現時全球有24種疫苗正進行臨床測試，由於產品是全球化競爭，港府不可以再等，太遲才落訂就可能買不到疫苗，以本港人口計，政府要購入700幾萬劑疫苗都「無可能」，預料即使有新冠疫苗可以接種，也會安排長者及長期病患者、醫護人員等高危群組先接種。