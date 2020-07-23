港區國安法：與浸大學生會面談　衞炳江：不希望師生違法

香港浸會大學任命衞炳江為新任校長，他昨日(22日)與浸大教職員、學生等進行閉門論壇，被問及港區國安法和校園政治事件等事宜，衞未有明確表示自己支持《港區國安法》與否，但提到沒有任何自由是不受限制，亦不希望有任何人進入浸大宣傳政治路線，或以大學之名參與違法活動。

浸大學生會編委會在社交媒體引述衞表示，不論支持《港區國安法》與否，法例已在香港正式生效，不希望看到有師生違反法例，稱自己盡力捍衞學術自由，但同時認為沒有任何自由是不受限制，在追求學術自由亦應遵守法律。對於校內會否容許學術討論有關「香港獨立」等議題，衞重申每人對學術討論的界線不同，內容屬於政治或是學術議題界線模糊，強調自己不是法律專家，無法定奪。但他指在法庭裁定禁止在大學討論某些題目之前，仍會批准相關題目。​

對於去年發生中大及理大有學生佔領學校一事，衞形容去年11月理大事件令他經歷了痛苦的時刻，指當時目擊的情況非常危險，慶幸事件中沒有人喪命。他提到，人民不能與政治分開，指中國歷史上的社會運動一向由學生主導，最重要是取得平衡，他不相信亦不贊成暴力，強調不希望有任何人進入浸大宣傳政治路線，亦望學生不要以大學之名發聲明和參與違法活動。

關於學生被捕事宜，衞指有需要校方會盡力提供法律意見，但拘捕行動是否合理或合乎公義，則要透過法律程序，由法庭裁決。