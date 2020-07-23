醫管局明起徵用鯉魚門度假村350單位　接收病情穩定患者

新冠肺炎來勢洶洶，昨日(22日)單日新增逾百宗本地確診個案，公立醫院病床壓力越趨緊張，現時一線負壓病房使用率已達七成。醫院管理局今(23日)宣布，將由明起(24日)啟用鯉魚門度假村作為社區隔離設施，提供約350個單位，接收病情穩定及正康復的確診患者，以紓緩公立醫院病床壓力，預計首日約有30名病人入住。

天水圍醫院副行政總監李立業醫生指，醫管局早於4月已考慮將鯉魚門度假村改作為社區隔離設施以準備應對疫情逆轉的可能。他指，選擇鯉魚門度假因該地遠離民居，且鄰近東區醫院，亦有護理人員駐守，醫生會隨時號召到場；設施上亦有電腦裝置連接臨床系統來檢視病人情況，加上村內設有獨立的房間、浴室及洗手間，適合用作隔離。

李續指，首階段會先讓50歲以下，有自理能力，沒有肚痾、肚痛的病人入住，每天亦會為患者進行深喉唾液測試，只要兩次呈陰性者便可出院。他又預計患者不會住太長時間，病人流轉上無問題。

醫院管理局總護士長梁明博士表示，醫護人員的招聘流程順暢，首階段共23名護士及6名醫生、文員及醫護助理會照顧入住的約100名患者。他又指，被選入鯉魚門度假村的病人情況轉壞的情況不常見，若當值醫生發現其病情變壞，會透過視象診症判斷其病情，再轉壞會即時送往東區醫院治理。若入住病人增至300人，醫護人手上會增至42位護士及7名醫生。

李立業續稱，當局現時正積極考慮將亞洲國際博覽館作為社區隔離措施，將確診後無病徵的年輕患者送往入住，至於啟用時間上則視乎疫情嚴峻程度而定。