確診者到訪食肆商場　慈雲山中心再有多間餐廳上榜

本港昨日(22日)新增113宗新冠肺炎確診個案，衞生防護中心昨晚更新確診者到訪地方，食肆及商場繼續成為重災區，九龍東有11間食肆上榜，其中慈雲山中心再有多間餐廳中招，屯門、深水埗及元朗亦有不少餐廳上榜。商場方面，葵青的葵盛東商場、鑽石山荷里活廣場、荃灣荃威花園商場、灣仔東角中心、觀塘德福廣場及元朗合益商場等，均有確診者足迹。

「新增確診者到訪的餐廳名單」

●中環石板街酒店●Gradini意大利餐廳

●元朗興發大樓●麥當勞

●元朗廣場●麥當勞

●元朗廣場●牛一

●上水龍豐花園商場●豐泰牛雜專家

●深水埗元州商場●金滿都越南餐廳

●深水埗百老匯街73號●京都薈

●深水埗百老匯街25號●美味小廚茶餐廳

●深水埗基隆街255號●番茄師兄

●深水埗美葵樓●百份百餐廳

●深水埗九龍廣場●星藝廚坊

●九龍城民泰街7號●印尼沙爹屋

●荃灣兆和街16號●全記點心專門店

●觀塘Megabox●竹虎京堂

●觀塘Megabox●Ruby Tuesday

●觀塘成業工業大廈●海潮食堂

●慈雲山德慈樓●新昌燒臘飯店

●慈雲山中心●肯德基家鄉雞

●慈雲山中心●星泰灣

●慈雲山中心●湯加

●慈雲山中心●加滕屋

●慈雲山中心●森美奧廚房

●慈雲山中心●吉野家

●沙田新城市廣場●翠園

●灣仔軒尼詩道310-312號●快樂蜂

●太子始創中心●潮‧悅

●黃大仙豪苑●百好名宴

資料來源：衞生防護中心