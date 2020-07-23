巴士站仍有市民無戴口罩　車長街坊批口罩令來得太遲

新冠肺炎疫情嚴重失控，政府今(23日)起才推出加強版口罩令，規定除公共交通工具外，所有室內公眾地方、巴士總站及轉乘處亦要戴口罩。東網記者今早巡視黃大仙巴士總站，未見站內有通告提醒市民有新規例，但候車市民均已自覺戴上口罩。有巴士車長表示措施來得太遲，亦有市民批評政府至今未規定室外強制戴口罩，又認為疫情若持續，應積極考慮實施「居家令」。

車長陳先生表示，強制在總站戴口罩的措施來得比較遲，認為有該措施「好好多」，可保護車長及候車乘客安全，又稱自己亦見有候車乘客及巴士內的乘客無戴口罩，會即時勸喻乘客戴上口罩，若對方堅持不聽，會通知公司，並按公司指示處理。

乘客文先生表示，市民在疫情期間應一早意識到室內室外都要戴口罩，認為政府措施來得太遲，並指應盡快強制室外戴口罩。他又稱早前疫情緩和時，不少人防疫有所鬆懈，亦見不少長者均無戴口罩。他認為若疫情持續，應考慮實施限制市民出門的居家令，但強調應要有幾天緩衝期，讓市民處理居家令期間的糧食及工作安排。

黃大仙區街坊阿May則稱，排隊等巴士及出門有時亦見到有人無戴口罩，現時區內疫情相當嚴重，批評措施實施得太慢，認為應盡快室外亦強制戴口罩。另一街坊周女士亦稱應一早實施有關措施，「你想死唔戴(口罩)，都要顧吓身邊人」，又稱明白夏天較熱，戴口罩十分辛苦，但現時疫情嚴重，大家應該忍耐。