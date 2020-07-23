高材生疑遭前女友風筒烘陰莖　稱不覺痛已原諒對方

女被告麥凱晴(圖)被指多番虐打較她年輕7年的前男友，涉用風筒烘吹男方陰莖致其起水泡脫皮

32歲一級榮譽畢業的計算機科學系高材生，疑遭年長7年初戀女友虐打，女方涉用風筒烘吹其陰莖致他起水泡脫皮，案件今（23日）在區域法院續審。男事主X繼續作供，他坦言做結紮手術及買「偉哥」全是為了被告，他甚至應被告要求，把有對方名字的天使圖案紋在身上，當作給對方的生日禮物。

39歲女被告麥凱晴，被控1項襲擊致造成身體傷害及4項有意圖而傷人罪，她被控於2018年5月至8月襲擊及傷害X。

X今隔著屏風繼續接受辯方盤問，憶述在2018年8月25日，被告曾手捉他的陰莖，再用風筒烘他下體數秒，他曾嘗試推開風筒阻止但不成功，明言「唔知點解佢（被告）要堅持咁做」。事後他曾在陰莖塗藥膏，由於陰莖沒有明顯傷痕亦不覺痛，他當時覺得不受傷害，「心裡面原諒咗佢（被告）」，因此當晚也有與被告晚膳。

X又承認，即使他連番遇襲，也一直居住在被告住所，亦沒有將經過告訴別人。他指這是因為感到恐懼及驚慌，「唔知點做、無咗思考能力」。X又否認曾往精神科醫生求醫，指事後只曾聯絡明愛社工，起初每2至3星期見一次，及後見面次數逐漸減少。案件明日續審。