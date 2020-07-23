新居屋申請未能如期本月進行　房委會憂群眾聚集易染疫

最新一期居屋逾7000個單位及白表居屋第二市場計劃原定本月接受申請，礙於新冠肺炎疫情影響，房屋委員會考慮到過往居屋接受申請期間會造成群眾聚集等人多擠迫的情況，加上政府本周初要求大多僱員留家工作，決定不會如期於本月推售居屋及進行「白居二」申請，暫未有延期的日子。

房委會指，會密切留意疫情傳播的情況及發展，以及視乎政府推出有關社交距離的措施，再擬定今期居屋於何時接受申請。今期居屋涉及4個屋苑，提供約7047個單位，包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑，售價約123萬至513萬港元，最平單位來自較偏僻的山麗苑，而最貴「樓王」位於今期唯一市區盤啟翔苑中。今期單位介乎276平方呎至610平方呎，最細單位來自山麗苑，最大單位來自彩禾苑。

此外，今年「特快公屋編配計劃」已於周二(21日)如期開展，房屋署指，已如期向約22萬名合資格的公屋申請者發出邀請信，有意參與計劃的申請者須於8月10日或之前，將填妥的申請表格正本交回房屋署。