市民強闖康文署泳灘游水　清水灣泳灘設施被破壞

香港新冠肺炎疫情持續擴散，康文署轄下的沙灘全部關閉。近日有市民硬闖康文署的沙灘範圍，有人企圖進入洗手間及更衣室等地方。據了解，今早(23日)9時23分，有市民於西貢清水灣第二灘，破壞洗手間外的鐵籠圖開水掣取水沖身，職員發現報求助。警員到場調查，案件列財物損毀處理，暫時無人被捕。

港九拯溺員工會呼籲市民，在嚴峻疫情下，衞生署呼籲香港市民務必減少社交接觸及正確佩戴口罩，以減低新冠狀病毒感染風險。同時，亦可減輕前線醫護人員的工作壓力。工會懇請市民切勿再做自私行為，破壞沙灘所封閉的岀入口，破壞公物乃刑事罪行。

市民黃太帶同4歲半女兒到泳灘，她稱事前不知道封灘，只見各種設施被封鎖停用，未留意到有人刻意破壞。她指由於女兒一直想到沙灘遊玩，才帶其到來滿足願望，但只打算讓女兒玩沙及在近岸位置踢水，然後便離開。由於擔心疫情，她亦不敢下水，故此並無攜帶泳衣，一家人在沙灘亦會盡量與人群保持距離。

另一名市民吳先生亦表示無打算下水，只會在沙灘曬太陽，雖然他有塗上太陽油，無法使用更衣室等設施可能稍有不便，但由於住在附近，並且有駕車到來，稍微抹身後便可以回家。吳先生又稱，如果需要如廁，會使用離沙灘一段距離的公廁，由於其位置稍遠，笑言會減少飲水，避免多跑幾趟。而沙灘上各人雖然不會戴口罩，但彼此分隔充足距離，他對此不感擔心。