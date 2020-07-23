七旬翁鎅村代表橫額再鎅警長臉　罪成判囚2年

七旬退休翁疑因租務糾紛，涉於兩個月內三度鎅爛村代表的宣傳橫額，他被人發現後打算離去，一名休班警長見他可疑打算截停他，他卻用鎅刀鎅傷警長的臉頰。涉事老翁經審訊後，今（23日）在粉嶺法院被裁定刑事損壞和傷人兩罪罪成，裁判官斥責他出手殘忍，最終判他入獄2年，另就損毀他人橫額罰款1000元，及賠償70元。

73歲被告羅炎達被控於去年9月18日和10月31日，在上水東慶路東慶堂外，共毀壞4幅屬廖興洪的橫額。他另被控於11月21日，在上水圍一帶毀壞11幅廖興洪的橫額，及傷害警長X。他今被裁定一項刑毀和一項傷人罪成，餘下兩項刑毀罪則罪名不成立。

裁判官判刑時直斥被告故意突襲警長X的頭部，立心傷害對方以趁機逃之夭夭，慶幸他當時沒鎅到X的眼簾，否則X隨時永久失明，後果堪虞，而X現已復原，沒有留下疤痕。裁判官直言理應判被告2年以上的監禁，但因裁判法院有判刑上限，故最終判他入獄2年。

裁判官裁決指，在首兩項刑事損壞的控罪中，控方主要依賴村內閉路電視影像的證供，但鏡頭距離現場甚遠，疑犯又不斷擰頭，令人難以看清容貌，法庭難以判定疑犯與被告有關，故裁定該兩罪罪名不成立。

就餘下的刑毀和傷人罪，控方案情指有村民發現有人破壞橫額後，到現場視察並發現被告，當時被告手持反光物體，村民相信是利器，故只從後跟縱，直至警長X現身並制服被告。裁判官認為村民和X的證供一氣呵成，承上接下，接納他們是誠實可靠的證人。

對於被告辯稱涉案刀片是用作修甲，他沒有鎅破橫額或傷人，裁判官拒絕接納這說法，直斥其解釋荒誕無理，推斷X是在漆黑環境下對被告的攻擊防不勝防，避無可避下面部中刀，最終裁定被告兩罪罪成。