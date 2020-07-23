年幼喪母入住兒童之家　港童「操卷」變身摘星考生

環境會改變生活，但不能控制人生。現年18歲的張錦濤來自單親家庭，9歲時與他相依為命的母親撒手人寰，從此入住兒童之家，踏上學習獨立的人生旅途。失去母親保護，他選擇堅強積極面對生活；家舍環境嘈鬧，他就提早6時起床跨區到其他家舍溫習；英文能力不足，他就會不斷操卷提升水平。努力不會白費，最後他從一個連襪都不懂穿的港童，變成今屆中學文憑試的「摘星」考生，他寄語年輕人「不要讓環境控制你的人生，戰勝環境等於戰勝自己！」

錦濤來自單親家庭，從小受盡母親的溺愛，他形容自己小時候是一名「港童」，甚至連襪子也會穿反，但在他9歲時母親突然患急病離世，令他頓失依靠，一時之間猶如天塌下來般崩潰。幸當時有社工陪伴開解，並有信仰支撐，令他重新振作，其後入住香港國際社會服務社兒童之家，並在家舍生活至今。

即使面對環境劇變，錦濤仍非常積極上進，自律努力溫書，望以知識改變命運。可惜，命運卻沒有輕易放過他，今年文憑試撞上疫情，令作為應屆考生的他更增備考困難。由於停課關係，所有兒童都齊集家舍，致家舍嘈鬧難以溫書，他便提早6時起床跨區到其他較少人較靜的家舍溫習，每日溫書逾10小時。英文是他較弱的科目，他便不斷「操卷」，彌補弱項。

皇天不負苦心人，他最終考獲歷史科5**、中國語文及通識教育兩科5*的佳績。由於他熱愛運動，並曾加入手球校隊，2017年更獲贊助前往澳洲參加「2017澳洲黃金海岸馬拉松」10公里比賽，故將志願報讀浸會大學體育系，希望將來成為一名春風化雨的教練。

剛成年的錦濤已達兒童之家的居住屆滿年紀，不久後就需要搬離家舍，另遷入短期租住單位。作為兒童之家的大哥哥，他寄語後輩：「不要讓環境控制你，自己人生應自己控制，戰勝自我」。