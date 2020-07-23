檔販除罩叫賣口沬橫飛　市民嘆「無罩惡過有罩」

政府今(23日)強制市民在室內公共場所必須戴口罩，包括經常出入的街市及商場。東網記者今巡視黃大仙大成街街市，發現食物環境衞生署及房協已在街市門口張貼有關告示，有食環署人員今早向各檔口派發口罩及酒精，惟仍有部分檔口職員未有妥善佩戴口罩，拉下口罩叫賣，口沬更彈至所售餸菜。有檔口職員稱即使看到有顧客無戴口罩，自己亦難勸喻，希望執法部門能加強巡查；有市民則稱街市人來人往十分高危，一早應實施有關措施。

措施生效首日，菜檔負責人林太稱已做足準備，除戴口罩外，亦自備面罩。她指，食環署今早已派人向檔戶派發口罩及酒精搓手液，提醒要佩戴口罩，她亦認為有關措施一早應要有，亦應持續，「保障自己，保障他人」。

生果檔負責人李女士則批評政府防疫措施不足及來得太遲，並指曾有顧客無戴口罩揀生果，而自己很難提醒他們，「有時仲惡過你」。她又希望街市保安及執法部門可加強巡查。另一菜檔負責人趙先生則稱慈雲山爆發疫情時，已討論過派人在門口探熱，並強制要求進入人士戴口罩，未料至今仍未實施。

市民陳女士「全副裝備」，戴上帽、眼鏡、口罩及眼鏡到街市買餸，她指近日黃大仙區疫情十分嚴重，街市更是人來人往非常高危，但為了買餸，只好裝備全身出門，又稱不敢深入街市內部，「買完立即離開」。她指，政府可實施分階段居家令，如規定一周中某幾幢住宅可出門買餸。對於有檔販無戴好口罩就叫賣，有買餸的市民稱會避之則吉，選擇「唔幫襯」。

另外，記者亦巡查黃大仙中心北館及南館商場，有商場職員戴上眼罩工作，更有市民手持飲品，並拉下口罩在商場行走，惟未見有商場職員上前警告。