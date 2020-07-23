市民商場內拒戴口罩　物管公司協會：只能勸喻離開

新冠肺炎本地確診個案急增，政府今(23日)起要求市民在室內公共場所、公共交通總站及轉乘處必須戴上口罩，為期14日。香港物業管理公司協會會長陳志球在電台節目表示，早前曾與部分管理商場的物管公司討論有關法例，指前線管理人員並非執法者，商場內若有人沒戴口罩，除非涉及暴力或刑事性質，職員只會作出勸喻。

陳志球指出，業界自疫情開始起已採用多項防疫措施，包括有不少商場於出入口增設量度體溫的儀器及加強清潔，亦有大廈貼出告示提醒居民注意健康並須戴上口罩。

他續指，有關港府強制市民於室內公共場所戴口罩的法例，早前曾與管理商場的物管公司討論，業界傾向以「顧客服務」方式作出勸喻及提醒，認為香港人質素較高，相信經勸喻後會戴上口罩。若有市民堅拒戴口罩，職員則會勸其離開商場。

他透露，考慮到或有市民忘記戴口罩，又難以即時購入，部分公司會安排顧客服務部主任預備少量口罩，供其免費使用。

另外，陳指前線物業管理人員工作地點人流多，染疫風險較高，該會上周五(17日)起與民政事務署合作，為清潔、保安及管理員等前線職員進行新冠病毒檢測，目標是完成8萬個測試，至今已收集約400多人的深喉唾液樣本，首批約50多個樣本均呈陰性。