洪水橋厦村逾12公頃地將收回　料建6.1萬個單位

地政總署公布今(23日)就洪水橋/厦村新發展區第一期發展計劃，按程序於工程範圍內張貼收地公告。政府將收回約12公頃私人土地，以及約3868平方呎涉及墳墓及金塔的土地；上述土地將於收地公告張貼後3個月，即今年10月24日歸還政府所有。政府稍後向相關的土地業權人提供特惠土地補償，而新發展區全面落成後，料可提供約6.1萬個房屋單位。

由於立法會財務委員會上月底批准洪水橋/厦村新發展區第一期工程撥款，故政府隨即展開收地及展開有關工程計劃。該計劃包括新發展區第一期工程範圍內的工地平整和基礎設施工程，讓已平整的土地其後可發展專用安置屋邨以安置合資格住戶、鄉村遷置區以補償符合資格的屋地業主、特別設計的多層樓宇/露天用地以容納棕地作業，以及電力支站。

地政總署指出，對於工程範圍內受影響住戶及業務經營者而言，上述土地歸還日期並非他們須遷出的限期。受影響住戶及業務經營者應留意地政總署本月9日分別向他們發出的信件內所註明的遷出限期，即由今年第四季至明年第三季不等。地政總署會在各個受影響住戶及業務經營者遷出限期前3個月，按照適用程序另行在相關範圍張貼通知。地政總署及相關部門現正處理受影響土地業權人、住戶及業務經營者的補償安置事宜，務求在清拆工作開始之前完成所涉個案的跟進工作。當局期望第一期計劃下提供土地以發展的專用安置屋邨可於2024年入伙，確保第二期發展清拆行動於同年起開展時，有足夠單位安置受影響的合資格住戶。