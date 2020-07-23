「契哥」司機誘3少年肛交　認罪還押候判

貨車司機陳耀樑今在高院承認6項與16歲以下男子同性肛交罪，及2項向16歲以下兒童作出猥褻作為罪，還押候判。

40歲失婚貨車司機於前年及去年，先後認識3名當時年僅12至14歲的少年，並成為他們的「契哥」，他於半年間與該3名少年各自肛交兩次，他並與其中兩名少年圍成一圈互相手淫及口交，並鬥快射精。最終其中一名少年的父母報案指兒子失蹤，該名事主被尋回後向社工投訴，始揭發事件。

涉案司機今早（23日）於高院承認6項與16歲以下男子作出同性肛交罪，以及2項向年齡在16歲以下兒童作出猥褻作為罪，法官把案件押後至8月14日，以索取被告的心理報告及事主的創傷報告始判刑。

被告陳耀樑被控於2018年11月至19年5月，在上水的家中分別兩度與當時12歲的X、當時13歲的Y及當時14歲的Z非法肛交。他另被控於19年4月在家中非禮X及Z。

案情指，與妻子離婚多年的被告獨居於上水，他透過少年A介紹而認識3名事主，被告要求眾事主稱呼他為「契哥」。其中Z患有專注力失調及過度活躍症，閱讀及書寫時出現困難，Z及Y均屬邊緣智力人士。

案發期間，被告以維修單車及玩手機遊戲為由，先後叫3名事主到他家，有時該些少年會結伴同來。被告會與他們一同觀看色情影片，期間被告曾與三名事主各自肛交兩次，且有使用潤滑劑。另外他曾於19年4月在家中與X及Z圍成一圈，互相口交及手淫並鬥快射精。

去年5月X不知所終，其父母報案指兒子失蹤，最終尋獲X後，X向社工透露曾與被告肛交，因而揭發事件。警方於同月中拘捕被告，警誡下被告承認因一時衝動與男童肛交，且已深感後悔。

據控方透露，被告於2003年至09年有5次藏毒案底，曾任運輸工人，事發時為貨車司機。他於2011年曾結婚，但3年後離婚且沒有子女。辯方向法庭呈上包括一名立法會議員及被告父親的求情信，並指被告已向各事主寫信致歉。