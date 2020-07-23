網民熱話：搭巴士拒載口罩被圍攻　自私阿叔發爛渣

阿叔在車長警告是其落車後，不情願戴口罩，但與乘客揭罵戰。

因應新冠肺炎疫情，政府强制乘搭公共交通工具必需佩戴口罩，違例者最高可被罰款＄5000，但依然有人對規定置若罔聞。日前有一名阿叔乘搭巴士時，就堅拒戴上口罩，在乘客圍攻指摘下，更發爛渣：「日日都有人死啦！」行徑野蠻。

網民Justin Ma昨日(23日)在facebook群組「屯門公路塞車關注組」上載片段，聲稱乘搭由屯門往紅磡的260X線九巴時，當車駛至青龍頭，有乘客從上層走到駕駛座，向車長投訴有乘客未戴上口罩，車長將車停在路肩後，向該名阿叔表明，若他不願戴上口罩，會要求他落車又或報警，最終才不情願下戴上口罩。

不過事後卻未完結，阿叔忿忿不平以示不滿，加上不少乘客指摘其不是，又指若不願戴口罩，就應該留在家，結果阿叔站起身「大爆發」，與乘客展開對罵，「日日都有人死啦！」「擺上網，批鬥我呀！」

網民狠批阿叔「死雞撐飯蓋」， 諷刺阿叔「帶住5000蚊出街咪唔使戴口罩囉！」亦有網民讚揚車長處理手法非常適當。

網民有話說

Mickey Chung：呢啲人點解咁煩，戴個口罩有幾難啫

姚文生：喺巴士內有冷氣佢都死撐唔肯戴口罩，如果落咗車，喺街上，更加唔會戴口罩。

Grace Sze Sze：自私到極點

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