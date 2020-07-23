網上誘智障女到賓館企圖強姦　患人格障礙男子判囚4年

被告李家騏承認假借女性朋友的facebook帳戶，相約智障女子到賓館企圖強姦，他今在高院被判監4年。

一名輕度智障女子被女網友邀約外出，到赴約時才發現現身的卻是一名陌生男子。該男子其後帶她上賓館企圖強行與她性交，幸好在她奮力反抗下未能成事。該名男子今年初承認一項企圖強姦罪，今天（23日）在高院原訟庭接受判刑。法官聽取其大律師求情後，最後判他入獄4年。

本案被告李家騏（30歲）承認在2019年5月13日，於銅鑼灣利園山道鳳鳴大廈一間賓館內，企圖強姦女事主X。被告的背景資料顯示，他自小有聽力障礙，並有過度活躍症及邊緣性人格障礙，不過並無犯罪記錄。

案情指X屬輕度智障，案發前她在一個WhatsApp群組中，認識了一名自稱姓曾的女子。案發前一日，該名姓曾女子用通訊軟件相約X去銅鑼灣購物，又問X有無性經驗及想不想性交，還將一段色情片段傳給X。X對影片感到噁心，但就答應出來。

案發日上午，X依時赴約並無見到曾女，只見到聲稱受曾女叫來的被告。被告之後帶X到案發賓館，要求X負責交房租。入房後被告便褪下X的褲子，試圖與X性交。被告曾將手指放進X下體，但就未能成功用陰莖進入。過程中X持續反抗，並聲言會報警。未幾被告放棄並打了一個電話，X聽到被告對電話另一方表示「你朋友唔肯做」。之後X去了廁所，出來時已不見被告蹤影。

案發後翌日，X返回庇護工場上班，被社工發現開工時哭泣，查問下揭發事件並報警。被告在去年5月17日被捕，警誡下他招認稱，他在5月10日借用一個女性朋友的facebook帳戶，發現對方的朋友X外表吸引，便假扮朋友約X出來，他亦承認在賓館企圖與X性交但不成功。

法官指被告用謊話誘騙X出來，雖然侵犯不遂，但嘗試一段長時間才罷手，令X蒙受不必要的驚恐。由於X智力和處理壓力的能力有限，她在事後出現創傷後遺症，安全感和對別人的信任都受到傷害，這些都是令案情更嚴重的因素。

法官亦指出，企圖強姦的判刑不一定會比強姦輕，在綜合所有量刑因素後，法官決定以6年監禁為量刑起點，因被告盡早認罪，免卻X出庭憶述案情，可獲三份一減刑，被告最終被判監禁4年。