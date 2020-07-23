九巴客量跌30%　再申請削班

本港新冠肺炎疫情失控，九巴繼周一(20日)起削減130多條巴士線晚上9時後的班次後，再向運輸署申請進一步削班。九巴車務策劃部主管梁領彥表示，九巴今個星期客量較疫情前下降30%，部分路線更跌約50%，且跌幅持續，加上政府已宣布公務員在家工作，及延長晚間禁堂食安排，故已向運輸署申請再次削班，但強調今次申請的繁忙及日間非繁忙時間每班次等待時間不會延長5分鐘，晚間不多於10分鐘，且不會所有線路均會削班。

梁表示，雖然夜晚削班已獲批，惟有關客量跌幅並非只出現在晚間班次，故九巴已再向運輸署申請削班，其中包括日間繁忙時間，而今次申請路線會較上次多，但整體減車仍少於10%。他又稱因應疫情，會承諾盡量在繁忙時間每班車載客率不多於80%，而九巴理想目標是做到載客率少於70%，運輸署會每星期與九巴檢視客量及班次問題。

至於強制戴口罩的措施延伸至巴士總站及轉車站，九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，早前「車船口罩令」實施後，曾有乘客無戴口罩與其他乘客產生口角，並需車長調停，若屢勸不聽會報警處理。他又稱總站及轉車站因屬公眾地方，故只能由政府執法部門處理。對於有巴士車長被指在站頭除罩吸煙，林稱會跟進情況。

另外，九巴落實新一輪防疫措施，包括與香港科技大學及科研公司合作，利用「長效智能殺菌塗層技術」，為全線車隊約4300部巴士進行新一輪消毒。在巴士噴上該殺菌塗層後，細菌接觸到塗層後，塗層的納米微膠囊會釋放天然百里香精油消毒劑，有效消滅99.9%細菌及病毒，殺菌期長達90天。