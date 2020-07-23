頭號「梁粉」張震遠罪成　公職王淪為階下囚

被稱為頭號「梁粉」的張震遠，一度是「公職王」，先後出任過中央政策組全職顧問、市區重建局主席等多個公職，現任特首林鄭月娥也曾稱讚他是「最好的一個公職人員」，更獲政府頒授金紫荊星章。他曾協助一樣祖籍山東的梁振英競逐特首，後晉身行政會議成員，成功走進政府權力核心，風頭一時無兩。惟在鎂光燈下風光一時的張震遠，最後竟因一手創立的商交所而把自己推向人生谷底，花光心力卻不止迫上破產一途，更由「公職王」淪為階下囚。

張震遠的父親為國民黨成員張寒松，自幼在調景嶺長大，之後赴英國塞薩斯大學修讀數學及電腦科技，取得一級榮譽學士學位後，再獲美國哈佛大學商學院工商管理碩士學位，1987年任麥肯錫公司的美國及亞洲區顧問。

他於1993年開始投身公職，曾擔任中央政策組全職顧問、市區重建局主席、長遠房屋策略督導委員會成員、廉政公署防止貪污諮詢委員會主席等。到2011年他暫停所有公職，專心出任梁振英的競選辦主任，最終助梁登上特首寶座。

作為梁振英「頭號得力助手」，張震遠隨後獲邀加入行政會議，他所擔心的其他公職亦有增無減，其中出任市區重建局主席雖任滿6年，仍獲政府以人事理由，容許他留任多2年，打破相同公職不可續任6年的常規，是為其事業的高峰。

他在2008年所成立商交所，於2011年獲證監會批出自動化交易服務的認可後不久，便傳出未能達到證監會的財務要求，他並為此須四出「撲水」。商交所最終在2013年「爆煲」，張震遠亦在同年辭去所有公職。

然而，事情仍未結束，商交所在2014年被頒令清盤，張震遠亦被揭負債纍纍，欠債高達1.2億港元，更於2015年遭法庭頒令破產。同年，他又因拖欠商交所前員工近34萬港元薪金而被判監，上訴後獲改判社會服務令，才得免牢獄之災。

在短短5年間，張震遠經歷了人生高峰低谷，但低處未算低，纏訟3年的串謀詐騙案上周終有裁決，他被判串謀詐騙和欺詐罪成，隨即被收押，今天在區院被判監4年，一代「公職王」頓成成階下囚。