國泰貨運站外判商一員工確診　密切接觸者須休假檢測

因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，旗下貨運站今（23日）接獲通報，一名外判商員工確診新冠肺炎，該員工本月19及20日曾於國泰航空貨運站值班，管方安排徹底消毒有關區域、減低人流聚集，與該名確診者有密切接觸的員工需休假進行檢測。

國泰航空服務有限公司發出通告，該名確診者負責處理出口貨物打板裝箱工作，19及20日上班時有戴口罩。鑑於現時情況，該公司已提升至傳染病第三級應變機制，包括全面徹底消毒有關工作的區域、員工餐廳、更衣室、升降機及公眾地方等，亦加強貨運站內恆常清潔和消毒措施的次數及強度，並限制升降機的載客人數及收緊員工餐廳進出管制等。

國泰航空本地職員工會秘書黃硯灝證實，貨運站確有員工染疫，他指本港疫情嚴峻，即使同事擁有良好防疫意識，時常戴上口罩並保持社交距離，亦難以避免中招。至於國泰沒有關閉貨運站，黃認為公司有醫生不斷檢視疫情發展，相信公司曾諮詢其意見才作出決定。