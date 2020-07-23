貧富懸殊致港人生活滿意度僅5.75分　瀕不合格邊緣

本港的貧富懸殊嚴重，有社福團體今(23日)發表社會貧富平等及生活滿意度調查結果，指整體港人的生活滿意度僅得5.75分，瀕臨不合格的邊緣， 劏房戶更只得4.47；多達96％受訪者認為香港需縮窄貧富差距，希望政府能增加公營醫療服務、增建公屋和增加公營牙科服務等。該聯盟亦促請政府為基層提供福利，以拉近不同階層的生活質素。

社福抗貧聯盟去年12月至今年1月進行問卷調查，1342名受訪者分布在不同階層和學識水平，結果顯示，主觀感覺自己屬於社會愈低層，生活滿意度愈低，最低層的只有4.61，跌穿合格線水平，大部分人對於社會多個項範疇感到不公平，92％認為收入差距太大、88.5％認為居住環境差距太大、66.9％認為醫療服務，以及58.8％認為教育機會差距太大。

發言人蔡蒨文指，調查顯示，普遍人認為香港社會貧富不均，多達96％受訪者認為香港需減少貧富差距，88.8％認為責任在於政府。另一發言人黃國基則指，在縮窄貧富差距方面，絕大部分受訪者均支持增加公營醫療服務、增建公屋和增加公營牙科服務。他表示，聯盟亦建議政府從社會福利着手，例如提升最低工資，並促請政府檢討現有制度，如稅制、退休保障和房屋政策，而非只在思量何時「開倉派米」。