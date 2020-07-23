病毒檢測服務將爆煲　醫學會倡派3000港元資助到私院測試

本港新冠肺炎疫情面臨失控，香港醫學會今(23日)召開記者會，指本港現時病毒檢測服務即將爆煲，等候檢測結果從以往1至2天，延長到5至7天，擔心會增加社區傳播的風險，建議政府借鏡澳門及新加坡，與更多私人實驗室合作以加快檢測，又建議政府考慮向全港市民發放約3000港元「新冠肺炎醫療券」，資助他們做病毒檢測。

隨着新冠肺炎第三波發展，香港醫學會支持為更多症狀輕微的病人進行病毒測試，但認為現行「加強化驗室監察計劃」存在多項不足，如收集樣本的時間和地點安排欠佳、有樣本瓶瓶口只有5角硬幣般小，檢測人士易將深喉唾液吐到四周，引伸其他衞生問題。

該會又指，現時每日檢測8000至9000個樣本已接近極限，以往1至2天有結果，目前需長達5至7天，隱形病人等候結果期間出外會增加社區傳播的風險。該會董陳以誠指澳門以鼻咽棒作測試，每日可檢測1.1萬個樣本，而新加坡更鼓勵商家生產及設立化驗設施，令檢測樣本提升至每日2萬個，相比之下，香港做法實在難以接受。陳建議政府應與更多私人實驗室合作，增加及優化病毒測試服務。

至於私營檢測費用昂貴，市民或會因而卻步，該會建議，政府可考慮向全港市民發放「新冠肺炎醫療券」，資助他們在私營醫療市場進行病毒檢測，或其他與疫情相關的醫療服務。

陳認為，若確診人士繼續以每日3位數字上升，鯉魚門度假村300多個社區隔離床位相信「唔幫得幾耐」，建議政府可用內地方艙醫院的形式，設立新的檢疫中心，又建議徵用酒店隔離緊密接觸者。

該義務司庫楊協和認為，第三波疫情發病源頭多來自聚會及活動，而非日常上班，認為暫未有需要實施禁足令，但呼籲社會大眾提高警覺，保持社交距離，希望能守得住第三波，恢復1個月前的水平。