張震遠疑與中年女子交往　妻子今無到法庭

張震遠與妻子駱晶瑩結婚逾20載，二人育有兩子一女，雖然張震遠在2015年被頒令破產，復再遭刑事檢控，但妻子在他「落難」時仍然不離不棄，替他的官司憂心奔走和到法庭支持他外，更負起家中重擔。張氏夫妻二人在人前表現恩愛，惟在官司裁決前夕，張卻被拍到與打扮年輕的中年女子手拖手，並多次到女方香閨短敍，疑似背妻與該女子交往，辜負妻子苦心。案件今天(23日)判刑時，妻子沒有到法庭。

張震遠於2015年遭法庭頒令破產後，同年他在欠薪案求情指，他居於淺水灣的豪宅，每月16萬港元的租金由其妻子駱晶瑩及外家負責，及後他搬到跑馬地，租金仍由妻子負擔，駱晶瑩亦要出外打工應付家庭開支，她曾在美國地產公司工作，且屢獲獎項，近年她為了家庭，在本港一間豪宅地產公司任職地產代理。

而張震遠之後多次到法庭聆訊，駱晶瑩均到法庭旁聽支持。2017年張震遠就刑事案被押解到法庭應訊，他在犯人欄內神態自若狀甚輕鬆，反而駱在旁聽席上眉頭緊鎖，頻頻望向丈夫，而且顯得憂心忡忡。

惟張震遠早前卻被揭與一名中年女子頻密來往，雙方不時見面短敍，而且態度親暱，更多次十指緊扣同赴女方寓所。而每次約會，張震遠都會戴上口罩、太陽眼鏡或鴨舌帽遮掩容貌。