男學生藏胡椒噴劑伸縮棍　罪成還押候判

去年11月11日網民發起全港大三罷，事件演變成激烈警民衝突，一名22歲男學生被指當日在灣仔用疑似胡椒噴劑噴向一名警長，及身懷伸縮棍等武器。案件早前經審訊後，該名男學生今（23日）在東區法院被裁定襲警罪名不成立，但兩項在公眾地方管有攻擊性武器罪及一項無牌管有無線電通訊器具罪則罪成。案件押後至8月6日，等候索取被告的勞教中心報告始判刑，期間被告須還押看管。

控罪指，被告趙駿賢於2019年11月11日，在灣仔日善街近祥德里交界，襲擊正執行職責的警長A；並於灣仔伊利沙伯體育館外的公眾地方，管有一支疑似胡椒噴劑、一支伸縮棍及一個含有煙火物質的圓棒狀物體，以及無適當牌照而管有一部無線對講機。被告過往無刑事紀錄，辯方打算押後至判刑當日才再作求情。

裁判官裁決時指，3名警察證人均誠實可靠，接納3人已盡力說出所見所聞，但就襲警罪各證人均未能確定被告是用胡椒噴霧噴向警長A，故認為控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告襲警罪名不成立。

至於餘下3罪，辯方爭議被告的招認口供，警誡下被告承認「啲嘢同條皮帶係人哋比我嘅」。裁判官認為，無證據顯示有關招認是被告在精神或身體不適下作出，故相信是他在自願下作出的；而辯方不爭議的控方專家報告，涉案的伸縮棍及胡椒噴霧等均屬攻擊性武器，被告沒有牌照管有涉案無線對講機，故此裁定被告餘下3罪均罪成。