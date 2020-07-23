救生員查防鯊網溺斃　死因庭裁定死於意外

前年有救生員在荃灣近水灣泳灘，穿上備用潛水衣潛入海中檢查防鯊網時，疑因其潛水器具被網纏住而遇溺，他被救起後送院搶救，惟最終不治。死因庭經過連日聆訊後，陪審團今日(23日)退庭商議裁決，一致裁定死者死於意外。

由3女2男組成的陪審團提出多項改善建議，部分建議獲康樂及文化事務署同意接納，包括定期更新救生員的水肺潛水培訓；在救護站內外設置閉路電視，以清晰記錄運作；康樂事務經理檢查相關指示順利落實，並由泳灘及泳池主管確保所有救生員明白其職責和工作指引；以及潛水裝備宜安裝安全警示的裝置。

陪審團亦建議將水肺潛水列為全職救生員的職責，惟康文署發言人指需要時間再作考慮。陪審團另提出3項建議，即全職救生員入職前須取得水肺潛水的資歷、每節時段要有至少有兩名具潛水資格的救生員當值，以及勞工處每年一次進行安全審查，評估水肺潛水的工作危險。惟該些建議被死因裁判官以不切實可行為由要求刪除。

案中死者為終年40歲的陳志康，他於2016年起任職康文署泳灘季節性救生員。死者上司早前供稱，康文署為泳灘配置潛水裝備後，既沒有規管要定期檢查更新潛水裝備，又沒有指引救生員如何獲取資格使用潛水裝備。庭上又披露，康文署在案發後才「後知後覺」，懂得鎖上潛水裝備，讓泳灘主管妥善保管。