港鐵3員工因家屬染疫需被隔離　工會促為前線員工安排病毒測試

新冠肺炎疫情不斷惡化，港鐵繼有承辦商員工確診沬疫後，再有3名員工須入住檢疫中心強制隔離。消息指，港鐵九龍灣總部15樓車務策略管理部、屯門車廠，以在港島線和將軍澳線車站維修團隊，分別各有1人因為其家屬確診而需一同入住隔離營。工會指，現時疫情十分嚴峻，促請港鐵盡快安排需要接觸乘客的前線員工做病毒湔試。

消息指，港鐵向員工發出內部通告，指接獲一名在屯門車廠工作的維修技工通知，其同住家屬確診感染新冠肺炎，衞生署將安排該員工做快速測試及入住隔離營，而該員工表示沒有明顯病徵，並於本周二(21日)起請假沒有上班，港鐵已即時消毒屯門車廠的工場範圍、休息室、更衣室及員工餐廳。

通告又指，一名在港鐵九龍灣總部15樓車務策略管理部工作的員工，其家屬亦染疫，該員工需接受快速測試及入住隔離營，港鐵將安排相關樓層徹底清潔和消毒。另外，一名港島線及將軍澳線車站的維修學徒，亦因為家屬確診染疫，而被安排入住隔離營。消息稱，港鐵已為與相關員工有密切接觸的同事，安排接受深喉唾液測試，並留在家中直至測試有結果為止。另外，港鐵亦安排總部文職員工分成2批，輪流在家工作。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，工會曾要求港鐵為需要接觸乘客的前線員工，例如車站員工及港鐵巴士車長等，進行病毒檢測，及早識別潛在患者，保障乘客及員工的健康。