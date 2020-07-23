余偉文去信金融機構　重申港區國安法無改變金管局監管政策

《港區國安法》引起香港金融界關注，香港金融管理局總裁余偉文於《匯思》撰文指，過去數星期聽取了銀行業和其他金融機構的意見和關注點，並向政府反映，財政司司長已致函金管局和其他金融監管機構，強調國安法實施後，不會對金融市場的正常運作產生任何影響，金管局亦將信件發予本地和海外的金融機構，認為有助消除一些疑慮，強調金融機構可以一切如常地運作。

余指，今天(23日)已去信金融機構，從監管者角度說明，《港區國安法》的實施並沒有改變該局一貫符合國際準則的監管政策和指引，也不影響其監管方式。金管局將繼續根據此前已經實施的各種規則和規定，按一貫的方式進行監管工作。

簡而言之，金融機構可以一切如常地運作。只要符合現行監管制度，局方看不到《港區國安法》的實施會對金融機構的日常業務產生任何影響。他並舉例3個不受影響的範疇，包括國際金融機構在香港的分支機構，合法地與國際總部或其他海外辦事處分享在香港收集的市場資訊或商業資料的一貫做法，不會受影響。此外，發表對香港經濟或市場前景持悲觀看法的研究報告，以及在現貨或衍生工具市場進行相關監管規則容許的任何金融資產或貨幣的買賣、對沖或沽空活動，均不受影響。

他表示，評估營運風險是金融業的重要基因和本能。近年來國際政治社會形勢日趨複雜，守法合規地營運成了金融機構的主要關注點，且這類評估必然會假設最極端的情況，並聚焦是否有不清晰之處。因此，每當有重要的新法例推出，金融業界往往需時全面和深入地評估新法例對日常營運會否有影響，並在初期會有較多疑問和關注，而《港區國安法》也不例外。

他亦稱，過去1年多，香港承受中美摩擦、社會不寧、新冠疫情三重衝擊和嚴峻的考驗，但金融體系仍能保持穩健，市場也保持暢順運作，足見制度的成熟和市場的信心。部分人曾經擔心的資金外流情況並沒有出現。相反，港元匯率在過去一段時間一直偏強，自4月以來資金淨流入近140億美元，連番觸發聯匯強方兌換保證。

此外，香港與內地間的金融活動在近幾個月來比過往更為蓬勃。現時外資持有的A股，接近七成是透過滬港通和深港通購入，7月的北向交易量單日曾達到240億美元；外資對中國內地債券的交易量有一半以上經債券通進行，上半年的交易量比去年同期增長190%，反映互聯互通計劃愈受國際投資者歡迎。

他並引述數據，香港股市近日的交投數字，令人鼓舞，單以7月6日至10日一周計算，日均成交約2200億港元，交投量比日本高40%，是澳洲的5.5倍，南韓的2.7倍。預期隨着更多海外上市中資企業的回歸潮，及理財通等更多新措施陸續推出，香港的金融業將迎來更多的發展機遇、更大的增長空間。