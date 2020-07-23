2男售貨員涉輪姦新婚少婦　次被告辯稱你情我願

兩名29歲售貨員涉於前年平安夜輪姦24歲醉酒新婚少婦，案件今（23日）於高院續審。次被告林宇徽出庭作供，他稱當日與女事主X性交時，對方無反抗，但至翌早對方突然問他：「咁依家點算?我唔知點同老公解釋」，他感到很愕然，但X還要他想出合理解釋才肯算數，他覺得與X是你情我願。

次被告林宇徽供稱，當晚他與X到首被告王承林的住所飲酒玩啤牌，氣氛良好，他喝了約20杯啤酒及3份1之支香檳，但他只是微醉。及後他與X濕吻，X又替他口交，其後他感疲累故休息片刻。他醒來後，X又與他互相撫摸身體，他發現X下身已沒有穿褲，其後他們開始性交，不過因他很累故沒有射精，但他有用手指插她陰部。及後首被告拖X進房，他則在梳化睡至早上。

林指X要求他想出合理解釋後，他感到莫名其妙，他向X說：「你要玩嘢吖嘛，咁你報（警）囉！」，X其後開始哭並真的報警，他聽到她說「有人想強姦我」及「殺咗佢哋兩個」。當時他感到很憤怒，並罵X「你係咪癡X咗線...玩大咗解釋唔到就想屈我哋」。惟X又拿起紅酒杯掉向枱，X拾起玻璃碎片，他想搶走碎片，期間2人的手均被鎅傷。林強調他並無強姦X，X是自願與他性交。