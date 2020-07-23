醫療輔助隊首次有隊員確診　曾出席常規訓練傳與20人聚會

醫療輔助隊首次有隊員確診新冠肺炎，感染者是一名駐守離島區的35歲志願男隊員，曾出席本月12日的常規訓練。醫療輔助隊表示，昨日(22日)下午得悉事件，該隊員除出席12日的常規訓練外，並無參與其他訓練或值勤。現時衞生防護中心正跟進個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，未有密切接觸者數目等相關資料。

有消息指，確診者曾參與隊內舉行的慶生活動，當時活動有20人出席，事後醫療輔助隊要緊急關閉石硤尾訓練中心。醫療輔助隊回應時只稱，於12日的訓練，確診者沒有參加任何慶祝活動。而醫療輔助隊於六月重啟常規訓練時已發出指引，於訓練時要避免聚餐。就有隊員於訓練期間舉行飲食活動將作出調查，如發現任何違規，會按既定程序處理。

另外，鯉魚門度假村明日(24日)啟用作社區隔離設施，醫療輔助隊將在內協助醫護人員。醫管局總行政經理庾慧玲表示，已跟醫療輔助隊溝通，現時人手充足，相信不會影響鯉魚門渡假村的運作。

醫學會副會長陳以誠亦談到鯉魚門度假村的隔離工作，認為若本港確診人士繼續以每日三位數字上升，鯉魚門渡假村300多個床位相信「唔幫得幾耐」，建議政府可用內地的方艙醫院般的形式設立新的檢疫中心，又建議徵用酒店隔離緊密接觸者是其中一個方法。