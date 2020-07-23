船員染疫致6貨船在南丫島隔離　業界促堵塞漏洞

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，公眾質疑船員、機組人員等人士獲豁免檢疫，是引爆今次疫情的元兇。有航運業界指，近日有6艘貨船安排船員由外國來港「換更」，但每艘船均有1名船員確診，導致該批貨船需在南丫島附近海面停泊隔離。業界指，現時疫情嚴峻，但並非在港裝卸貨物的貨船亦可安排船員來港「換更」，加上船員獲豁免檢疫，造成疫情從外地輸入的漏洞，促請海事處收緊有關安排。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(23日)表示，6艘貨船各有1名船員確診，由於貨船須有船員看守，中心無法安排所有密切接觸者到檢疫中心進行隔離檢疫，目前該6艘貨船獲安排在南丫島附近海面進行隔離，將隔離至下月3日。

香港物流管理人員協會理事長何立基表示，從業界處得知，近日有6艘遠洋貨船來港，並安排另一批船員從外國乘飛機抵達香港，與船上原有船員交接工作，即「換更」。何指，該批前來「換更」的船員中有人確診，導致相關貨船需被隔離檢疫。

何批評，政府早前放寬讓並非在港裝卸貨物的貨船，亦可安排船員來港「換更」，該些貨船對本港的經濟貢獻不明顯，但其船員可以來自多個地區，變相增加了病毒由外地輸入本港風險。他促請海事處盡快堵塞相關漏洞，只准在港裝卸貨物的貨船的船員登船或登岸。