消防員涉攜汽油彈非法集結　官因疫情准減報到次數

去年11月旺角衝突中，5名男子因涉嫌參與非法集結而被捕，當中包括兩名消防員，其中一名消防員更被指藏有汽油彈及鐵錘等武器。5人被控管有物品意圖摧毀或損壞他人財產、抗拒警務人員、管有違禁武器、非法集結及無牌管有無線電通訊器具等罪名，案件今（23日）在區院再訊。各被告暫毋須答辯，法庭把案件押後至8月25日再訊，法官考慮到疫情關係，批准部分被告可減少到警署報到的次數。

其中一名報稱消防員的33歲被告方志雄，其代表律師指他正等候申請法援的相關文件。方被控於2019年11月10日在彌敦道與山東街一帶，管有4支汽油彈、一支鐵筆、一個鐵錘、一把彈簧刀及無線傳聲器，抗拒執行職責的警務人員X，以及參與非法集結。

同案另有4名被告，分別是16歲姓林男學生、46歲無業漢王若詩、26歲銀行職員趙皓雋及49歲消防員陳瑞文。陳被控於2019年11月10日，在彌敦道和山東街參與非法集結。陳的代表律師透露，陳的法援申請被拒，他將繼續由私人律師代表。

除趙皓雋外，其餘被告均續准保釋；方志雄、陳瑞文及姓林男生均獲准減少到警署報到的次數，方由每周3次改為每2周1次，陳及林由每周1次改為每2周1次。