環保署派8萬個口罩　支持廢物運輸及回收服務從業員抗疫

新冠肺炎疫情肆虐，環境保護署本周內向廢物運輸業及其轄下回收服務業派送共約8萬個口罩，以支持前線人員工作同心抗疫。環境局早前已在防疫抗疫紓困措施下推出「都市固體廢物轉運服務帳戶持有人補貼計劃」，發放近650萬港元，提供一筆8000港元的特別津貼予合資格私人廢物收集商，以協助業界應對當下挑戰，及保持環境衞生。

現時都市固體廢物主要經由廢物收集車輛收集，再由廢物轉運站轉運或直接送到堆填區棄置。堆填區及廢物轉運設施相關約有1000名自僱或由私人企業僱用的廢物收集車司機，環保署共向他們派送約5萬個口罩。

此外，環保署亦為資源回收設施，如WEEE•PARK、「綠在區區」及社區回收網絡的服務營辦者共約500名前線員工，送上共約3萬個口罩，鼓勵業界同行提升從業員衞生意識，同心抗疫。

環境局局長黃錦星今日（23日）到訪北大嶼山廢物轉運站，視察環保署向使用轉運站的廢物運輸車輛司機派送口罩及相關運作情況。在疫情期間，環保署在廢物轉運站及堆填區的洗車設施中增加了消毒藥劑，以加強防疫效果。

另外，本身是口罩生產商兼香港旅遊促進會創會長會長鍾偉棠，今午和公司人員到疫情嚴重的黃大仙和慈雲山，向街坊和公共交通司機免費派發30,000個口罩，鼓勵市民積極佩戴口罩，也為香港人打打氣。