疑用兩膠袋套頭　聯合醫院82歲女病人死亡

基督教聯合醫院發言人今日(23日)公布一宗醫療風險警示事件。一名82歲患有末期病患的女病人，今日凌晨約3時50分以兩個膠袋套着頭部，失去知覺，醫護人員即時為病人進行急救，惟病人最終於凌晨4時17分離世，醫院於事發後報警。

院方指，該名女病人於今年7月7日因腹痛及嘔吐，入住該院外科病房，病人翌日曾經透露有自我傷害念頭，醫護人員隨即轉介臨床心理學家跟進，當時評估病人情緒穩定。入院後，醫護人員一直為她提供適切治療，並持續評估及觀察她的情緒。

護士今日凌晨3時20分例行巡視病房時，並無發現病人有異樣，惟30分鐘後發生事件。

醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報個案，並會成立根本原因分析委員會，詳細調查事件經過及建議改善措施。有關個案已呈報死因裁判官跟進。

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