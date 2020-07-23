公務員在家工作延至8月2日　政府部門服務調整一覽

香港新冠肺炎疫情肆虐，政府今日(23日)公布政府僱員特別上班安排延長一星期至8月2日，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府各部門的服務都有相應調整，安排如下：

機構●最新服務安排●時限(如有)

土木工程拓展署●繼續暫停礦務部牌照及許可證辦事處、土木工程圖書館●直至另行通告

海事處●除中區海事分處外暫停服務，已預約的服務及考試安排將會另行通知●暫停至8月2日

渠務署●繼續只維持緊急及必須的公共服務，一般查詢電話及接待處服務亦將暫停運作●直至另行通告

社會福利署●24小時熱線繼續提供正常服務，其他則維持有限度服務●不適用

漁護署●暫停提供牌照服務，該署轄下的公共設施亦繼續暫停開放●下周一(27日)起直至另行通知

路政署●繼續提供公共道路的必要及緊急維修服務●不適用

地政總署●地政總署及轄下所有辦事處將繼續維持有限度的基本服務●維持至8月2日

環境保護署●灣仔軒尼詩道130號修頓中心27樓的辦事處，於辦公時間開放收取根據《環境影響評估條例》作出的申請，各分區辦事處的櫃位及接收牌照申請服務繼續暫停●直至另行通告