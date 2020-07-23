港區國安法：若華不承認BNO　外國須承擔港人違法風險

對於中國外交部表示將考慮不承認英國國民(海外)護照(BNO)為有效旅遊證件，曾任保安局局長的議員葉劉淑儀認為，此舉對港人影響不大，因大多數港人持有特區護照，而特區護照亦廣受國際認可。不過，若港人只持有BNO入境其他國家，外國可能需要對港人的身份再作審查；若持BNO港人在外地出現違法行為，外國需要自行負責，或尋找英國負責。

葉劉解釋，BNO是由英國政府批發的證件，若然港人持有的BNO獲英國5年VISA居留權，其他國家應該會接受港人入境，因為即使港人在該地逾期居留，該國亦能將港人遣返英國。若港人未能證明持有有效年期的英國VISA居留權，則要證明自己的港人身份，故最終仍要出示特區護照才能入境。

葉劉認為，香港入境事務處可以跟隨中央政府的立場，不承認BNO為旅遊證件，並公布新措施要求航空公司及旅行社遵守，如港人乘客在購買機票時必須填寫特區護照號碼，不能使用BNO號碼。此外，港人亦不能只持有BNO進入香港或中國境內，需出示香港永久居民身份證以證明自己的港人身份。