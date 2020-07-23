政Whats噏：攬炒打擊業界　謝偉銓促政府推樓宇體檢

今屆立法會會期喺上周五(17日)完結，同日財務委員會亦舉行咗今屆最後一次會議，建築、測量、都市規劃及園境界(建測規園界)議員謝偉銓(Tony)事後就喺社交網站貼文，不滿當日反對派阻礙議程，又指持續多個月嘅疫情，令到好多行業都陷入休克狀態，認為政府需推出多項措施扶持之餘，短期內更要推動「樓宇防疫體檢」，以針對疫情同增加就業機會。

儘管喺3個月前，發展局局長黃偉綸話因應疫情，指屋宇署將會透過委聘顧問公司，主動為全港超過2萬幢私人住用及綜合用途目標樓宇，檢查外牆排水管。但Tony就認為政府須進一步訂立樓宇防疫體檢套餐，檢查渠管嘅範圍既要覆蓋室內，若有維修必要則多以資助，以協助市民解決渠管播毒問題，亦要喺未來建樓或維修時加入防疫元素。

佢又話，自中美貿易摩擦，到社會反修例暴力事件，至現時新冠肺炎疫情，都令業界、中小企始料不及，造成嚴重打擊，而面對嘅困難大多係資金不足，佢認為政府必須扶持本地專業發展，除短期內要推動「樓宇防疫體檢」，以達到保就業同保專業，中期要「快、細、多」加推工程；長遠則要改革公共採購政策，將3成建築工程及顧問項目分畀中小企，做到本地優先，同時檢討過時法例及規劃標準，制定人均居住面積目標，共同建設健康城市咁話。

講返上星期嘅財委會嘅會議，Tony話雖然係今個會期後一次會議，但當日反對派都繼續拉布，又提中止議案，結果拖到最後一刻，有13項議程表決唔到，甚至連討論嘅機會都冇呀！當中包括地政署、規劃署、產業署開位，及運輸規劃研究等。Tony又鬧爆反對派不但癱瘓議會同美化暴力行為，且攬炒經濟、拖慢建屋，若果長此下去，將來情況沒有最差，只有更差，最終只會害死香港！

由於疫情下政府部門幾乎停擺，各項覓地建屋計劃被拖慢，佢認為社會極需要支持建設力量，而非攬炒一鑊熟。又話市民應認清攬炒派鼓吹及美化暴力，鼓勵入世未深嘅年輕人做犯法行為，最終埋單嘅係年輕人自己，而嗰批議員在旁指指點點，得到政治上嘅利益又毋須承擔任何責任，喺會議上通常逆我者亡，一言不合就不斷攻擊、阻撓撥款，對發展有害無利，直斥「口講民主其實是最獨裁」。事實上，社會係需要支持建設嘅力量，而唔係攬炒。