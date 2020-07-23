大埔一田員工確診　即日停業消毒　下周一起分階段重開

新冠肺炎疫情四處蔓延，大埔區超市亦受到波及。一田百貨今(23日)表示，其大埔分店有專櫃員工初步確診新冠肺炎，該員工最後的上班日為本周日(19日)，宣布即日起關閉大埔分店進行消毒，直至下周一(27日)起才分階段重開。

一田百貨今晚7時許在其Facebook專頁公布，指大埔分店「Wacoal」專櫃的一名員工初步確診，患者最後上班日期為本月19日。一田百貨表示，為公眾安全起見，大埔分店今日起休業，進行全店深度清潔，同時已安排大埔分店所有員工及其緊密接觸的同事，留家自我隔離。

一田百貨指，大埔分店的超市部門將由另一批員工組成的應變小組接手，並於下周一(27日)恢復營業。至於大埔分店百貨部門則於8月3日才重開。一田百貨稱，一向注重員工及顧客安全，自疫情發生後，已加強日常清潔次數，以及確保員工遵從相關衞生指引，而就是次事件，巳即時啟動應急機制，確保員工及顧客安全，同時會密切跟進自我隔離員工的健康狀況。