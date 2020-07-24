伊院確診孕婦產子　嬰兒病毒檢測呈陰性

伊利沙伯醫院有一名懷孕近35周的孕婦剖腹生產，由於嬰兒未足月，出世後有呼吸困難需要插喉，病毒檢測呈陰性。本港至今有8名孕婦感染新冠肺炎，事件引起大眾關注嬰兒會否經母體感染。醫院管理局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全表示，孕婦感染後早產機會較高，約五分一機會早產。目前外國僅有一宗經母胎傳染的病例，他認為母胎感染風險很低，且不常見。

在伊院生產的孕婦懷孕近35周，醫療團隊經商討後決定為她提早剖腹生產。由於早產，該名嬰兒目前仍需插喉，但情況好轉，病毒檢測呈陰性，顯示他未有經母體感染新冠肺炎。歐陽錦全透露，該產婦沒有長期病患，今次非首胎，之前曾開刀生產。孕婦入院前有產前出血，估計是醫院團隊提早為她剖腹生產的原因，至於產前出血是否與新冠肺炎有關，他指目前難有確切證據判斷。

本港8名確診新冠肺炎的孕婦中，還有另外兩名早前已分娩，歐陽錦全指聯合醫院分娩的產婦於南韓感染，康復後才回港，本月初胎兒足月後開刀生產。至於威爾斯親王醫院的產婦確診時沒有病徵，並在體內已驗出對病毒有抗體，醫院認為她已康復且沒有傳染性，本月中經催生後分娩，兩名產婦及嬰兒均情況穩定。

歐陽錦全表示，無論剖腹或順產，對確診產婦來說，風險分別不大，亦對胎兒感染風險沒有太大影響，因此，確診的產婦分娩過程與一般產婦無異，而產房負責接生的醫護人員會穿上全套保護裝備。他指目前僅法國有一宗嬰兒經母胎感染的案例，要證實嬰兒出生後確診是否經母胎感染，他指要在胎盤驗出病毒是其中一個斷定因素。不過，他指嬰兒經母胎感染的風險很低，目前亦未有足夠案例可以證明，妊娠周期愈長，胎兒受感染風險是否愈高。