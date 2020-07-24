探射燈：住宅車位供應條款　16年改7次

本港泊車位與車輛數目比例逐年遞減，除了歸咎私家車數目過去10年直線增長，政府規劃不周亦有影響。政府會在私人新發展項目的地契條款，要求發展商提供一定數目的泊車位，作為增加中、長期車位供應的方案。然而，影響住宅項目泊車位供應的《香港規劃標準與準則》（下稱《標準與準則》）卻在過去10多年內被多次修訂，令私人和資助房屋提供的泊車位比例進一步下跌。

根據運輸署2002年委託顧問撰寫的《第二次泊車位需求研究》，預測私家車車位供應至2011年仍然穩定，甚至有車位剩餘。因而在2002至2018年間，《標準與準則》中房屋項目內附屬泊位的規劃標準作7次修訂，調低公屋、私人屋苑、高發展密度住宅及鄰近鐵路住宅的車位供應比例，引入以住宅面積釐定泊位數量的「需求調整比率」。其後落成的住宅項目，車位供應均有下降趨勢。

「政府一味諗住少啲車位供應，啲人就會買少啲車，想陰乾啲車主。」議員譚文豪指出，私家車價格多年來跑輸通脹，負擔一輛私家車對很多家庭而言並不困難，車輛數目不跌反升，但行政失當卻令車位比例不斷下降。譚認為，單位面積與車位需求未必有直接關係，長遠應檢討規劃標準。其次，部門不應再各自為政，要切實採用「一地多用」原則，增加政府設施的車位供應；完善鐵路網絡和增加車站附近的泊車位，鼓勵泊車轉乘等。