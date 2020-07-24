探射燈：旅遊熱點　交通樞紐　東方倡建一站式停車大樓

可停泊大量車輛的多功能多層停車場大樓，建議於旅遊熱點及交通樞紐興建，以紓緩區內的車位需求，同時釋放商業潛力。

近年本港私家車數量直線上升，泊車位數目增長卻追不上需求；政府減少房屋項目的車位供應，又停用多個運輸署轄下的多層停車場，車位長期「一位難求」，衍生的違泊問題更是蔚然成風。本報再獻藍圖，構思及規劃可停泊大量車輛的多功能多層停車場大樓；有業界人士建議於旅遊熱點及交通樞紐興建該類停車場大樓，設置餐飲、消閒等配套設施，紓緩區內的車位需求，同時釋放商業潛力。

運輸署資料顯示，截至去年底，全港有逾62萬輛領牌私家車和客貨車，惟可供使用的泊車位只有約68萬多個。平均每1輛車輛，只有1.09個車位，未能滿足車主駕車往返辦公室、消閒地點及晚間停泊的需要。過去10年間，私家車和客貨車總數上升近37%，惟泊車位數量卻只錄得8%的升幅。

本港一直依賴私人市場提供泊車位，政府傾向於新發展項目的地契條款，要求發展商提供一定數目的泊車位，作為增加車位供應的手段。截至今年2月，本港有近20萬個公眾私家車泊位，當中84%的車位均由私人營運者提供，政府提供的只佔16%。

其中4800個泊車位位於運輸署轄下的11個政府多層停車場，佔全港泊車位約0.7%。由於租金較市價低，每月月票開售前吸引大批車主通宵排隊。公營泊車位供不應求，政府近年卻陸續收回多個公眾停車場，包括已重建成商廈的尖沙咀中間道停車場，即將重建成甲級寫字樓的中環美利道多層停車場，以及為配合中九龍幹線項目而將於今年停用的油麻地停車場，令泊車位供應愈趨緊張。

泊車位短缺加劇違泊問題，過去3年，警務處平均每年就違例泊車發出176萬多張定額罰款通知書，當中以西九龍為重災區。2018年全港發出的「牛肉乾」數量更高逾200萬張，近乎是10年前的3倍。記者巡視多區，發現違泊問題非常普遍，荃灣和油麻地均有私家車雙重停車，阻礙交通。

議員兼「關注深水埗交通大聯盟」召集人鄭泳舜指，深水埗區內的違泊問題冠絕全港。福榮街、南昌街、元州街等道路經常泊滿車輛，大型貨車無法轉彎，有車輛更停泊在巴士站，巴士被迫在中線上落客，街坊過馬路時「攝車罅」，險象環生。曾經提出興建智能停車場的鄭認為，新科技有助善用土地資源，停泊更多車輛。他亦同意政府一地多用的方針，視乎各區的實際需要，於停車場上蓋加設不同設施。

然而，一幢多功能的多層停車場大樓便可停泊大量車輛，提供政府及私人的停車位，大樓還可設置政府辦公室及寫字樓，並設有警崗、公廁及便利店等，方便市民；而頂樓亦可設有飲食及娛樂餐廳，集泊車及娛樂於大樓內。香港汽車進出口商會會長羅少雄認為地政總署應該釋出更多閒置官地作臨時停車場，紓緩車位短缺問題。他又指，香港在智能泊車系統的發展十分落後，鄰近國家如日本、泰國，有關科技應用已十分成熟。適逢5G技術發展，他認為香港應急起直追。

羅又指，不少國家都會在交通樞紐、大型景點附近興建一座汽車綜合大樓，集泊車、餐飲、消閒娛樂於一身，而本港的西九文化區、香港大球場、蓮塘口岸等地有潛力借鑑該種模式。他解釋，上址不時有大型活動，亦是觀光熱點和關口，有泊位需求，加上遠離旺區，一站式的汽車大樓有助釋放區內商業發展潛力。

運輸署正研究引入多款智能泊車系統，最快2021年啟用。首兩個項目位於荃灣海盛路及深水埗欽州街和通州街交界，估計可提供470個停車位。深水埗的停車場上設置休憩花園，包括座椅、避雨亭及兒童遊樂場地等設施。

運輸署回覆指，香港土地資源有限，一般來說，適合作停車場的土地，都具備條件作其他發展用途。如果能把公眾泊車位和發展項目結合起來，是最地盡其用的方法，對社會整體更為有利。該署正積極探討在合適的「政府、機構或社區」設施、公共休憩用地及公營房屋項目加設新的公眾停車場。預期約20個合適的工程項目可分批提供約5100個泊車位。