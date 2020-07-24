置身混亂場面隨時受傷　警傳媒聯絡隊絕不退縮

傳媒聯絡隊主要職能是溝通，經常在警方防線外工作，置身混亂場面，亦要背負受傷的風險，由於需要以較軟性的形象與傳媒保持溝通，只配備一個體積細小的長形盾，有隊員曾經在理大衝突中，右小腿被箭射中幾乎貫穿，亦有至少4名隊員在銅鑼灣執勤時被磚掟傷。有曾受傷的隊員表示，不會被暴力而嚇怕退縮，強調一定要盡一分力，保障社會安寧。

警察公共關係科傳媒聯絡秘書處總督察盧宗旺指，該隊於2015年成立，編制至今有307人；而由去年反修例示威衝突至今，已有9人於執勤時受傷，包括中箭及中磚等。

由去年6月9日至今年5月31日，傳媒聯絡隊在踏浪者行動中共出動8115人次；遇上大型公眾活動，會派出最多10小隊、約60人到場協助。盧表示，今年3月成立傳媒聯絡隊秘書處，編制包括1名總督察、2名督察、1名警署警長、3名警長及3名警員，負責調遣安排、採購裝備等。其餘人員則為兼任，負責赴前線進行協調工作。

「和事老嘅工作絕對唔易做」盧慨嘆，尤其後期衝突現場，每次都有200至300名穿黃背心人士，包括傳統記者、學生記者、公民記者、社運記者及民間救護組織人員等；部分身穿黃背心人士除不聽從警方指示外，有的甚至會出言挑釁，鼓動其他人的情緒，令場面愈加惡化。被問到會否感到傳媒傳絡隊「兩面不是人」，有同袍或因不明白該隊職責而引起衝突，盧稱大部分同袍都理解他們的工作並互相合作。

該隊出動次數最多的隊員，為隸屬毒品調查科兼任傳媒聯絡隊的高級督察謝子峰，他由去年7月起加入，至今已出動170次。在去年11月17日的理大事件中，其隊員小腿中箭受傷，他憶述事件時仍難掩激動，稱「當時佢喺我隔離，唔係佢中就我中，好彩當時有醫療人員，隊員受傷，我係責無旁貸」。

警員也是人，當有人中箭受傷後，同隊人員心情跌至谷底，亦有人情緒出現較大波動，一度思考「仲做唔做落去」，即使如此，他們亦希望繼續出一分力，憑着一股熱誠，收拾心情，執勤至翌日早晨。

隸屬鐵路警區的警署警長莫瑞明，亦兼任傳媒聯絡隊工作，他於去年8月3日九龍大遊行當日，與防暴隊一起在尖沙咀柯士甸道清路障時受傷。他憶述：「當時有示威者首次使用自製的大型椏杈投擲器，我行到彌敦道時，突然有磚頭自四方八面扔來，而我當時配備的只有一個頭盔，霎時間磚如雨下，我冷不防被磚掟中，頭部浴血及頸部扭傷。」

被問及會否因而「嚇怕」離開前線，莫稱：「呢個係我職責，唔可以話會受傷就放棄，對同事亦不公平，要出一分力，維持香港治安。」