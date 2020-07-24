江永祥： 要證明「不存在事情並不存在」好困難

反修例風波下謠言滿天飛，要破除不實的指控，並適時向傳媒及公眾發放最新的資訊，PPRB工作確實不易，部分PPRB人員會加入「Fact check 特攻隊」及「寫稿專隊」，務求以最快及全面角度，查找事件真相。

江永祥表示，「Fact check 特攻隊」由PPRB人員兼任，平時主力負責少年警訊、耆樂警訊及處理社交媒體，高峰期有約20人參加。他指，Fact Check 其實係一種態度，係一種堅持，由於現時假消息及惡意抺黑愈來愈多，「佢哋蒙住面講乜都得，之後各種各樣理由唔報警唔投訴，我哋連追尋真相嘅機會都無」。

他舉例：「831太子站有人死」是一個極端例子，要證明「不存在嘅事情並不存在」好困難，為咗澄清該些無稽的指控，直言「我同同事真係死好多腦細胞」。

至於「寫稿專隊」，由約十名有傳媒工作背景的同袍擔任，有的曾在報社工作，有的在大學時修讀傳理系，亦有的曾在電視台工作過，具有相關的工作經驗。他們會瀏覽當前最熱門的社會議題，或最多人關心的事項，繼而預視傳媒會想查詢的問題，再研究應該如何回應及佐證。

此外，就加強警方與傳媒之間的關係，PPRB過去數月走訪6大總區應變大隊，與前線警員分享於前線處理傳媒事宜的經驗及困難；正研究未來安排防暴警員與前線記者舉行分享會，交流心得及經驗，就現場工作等問題交換意見。