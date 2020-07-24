江永祥擔當警媒橋樑　竭力守護真相

用「中間人唔易做」來形容警隊警察公共關係科（PPRB）最貼切不過，作為「代表人物」的媒體聯絡及傳訊高級警司江永祥指，PPRB作為警媒關係的橋樑，日常會協助傳媒採訪、安排簡報及接受傳媒查詢，關係一直良好，惟自去年的反修例風波，示威衝突頻生，不時見有前線警員與記者間起衝突，當時警方的四點鐘記者會，亦不時有記者當場質問警方。目前，要如何繼續維持雙方的關係，似乎是警隊及傳媒的一個大課題。

因記者會成為公眾人物的江永祥表示，PPRB是確保新聞自由及資訊流通上一個重要部分，新聞室每月平均收逾四萬宗傳媒查詢；而他自己則是廿四小時工作，當收到傳媒查詢或有突發事件，即會開工「搵料」。自去年6月9日的反修例事件後，工作上迎來新一波的挑戰，他首日已在不同地點進行6次直播簡報，另自8月5日至今共59場4點鐘記者會，他共參與了55次，並在記者會上主力交代警方數字及應對傳媒提問。

「台上一分鐘，台下十年功」記者會考驗的是記性及急才，江坦言：「記者會其實好考同事對警務工作同知識嘅理解，雖然台上會有專責負責某一件事件嘅代表去講解，但其他就要由公共關係科嘅代表去回答。好彩我以前有唔同嘅工作經驗，駐守嘅部門同崗位亦比較多，可以幫到我應對唔同嘅問題。」

記者會背後其實有一個團隊支撐，他指同袍每日早上8八時開始預備，盡覽網上及報刊，就公眾關注的事件及對警方的指控作Fact check(查找事實)，找出相關圖片及短片澄清，倘遇上大型行動時間更為緊迫，「有時我仲要一路做記者會，一路喺台上面收WhatsApp答問題」。

江又謂，從不同國家的大型衝突及暴亂中所見，只有香港警察有傳媒聯絡隊，在緊絀的人手中，警隊依然抽調人手做傳媒聯絡，可見警隊對傳媒關係的重視。他期望最理想的情況下，警察及傳媒可以各取所需，大家都在安全的情況下完成自己的工作，「確保大家都可以做得好。」

回顧過去2年多的PPRB工作，他形容當中有「甜酸苦辣」，亦得到好大的滿足感，他希望讓傳媒及市民多了解警察工作，提升透明度及問責度。他不諱言：「警察都係人，工作中唔會無錯，一定會有改善空間，PPRB有責任提供資料，解釋背後原因，喺呢個兩極化的年代，PPRB更加需要將事件的真相、警察的角度講出來。」

談及當初加入警隊的初衷，他憾述：「我大學畢業之後，做過建築同材料方面嘅工作，喺石屎廠、石礦場、地盤都返過工，後來加入警隊，係因為想服務社會，幫到人。我個人比較『坐唔定』，做警察範疇多，唔使轉工都可以有唔同嘗試，所以好適合我。」被問及有否後悔加入警隊，他笑言：「有，我後悔遲咗當差！」